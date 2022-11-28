Військові РФ та їх родини захопили понад 180 цивільних будинків у Скадовську

Російські військові, їх родини та місцеві колаборанти захопили понад 180 цивільних будинків в окупованому Скадовську (Херсонська область).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Скадовської міської ради.
Влада повідомляє, що найбільше будинків було захоплено саме у місті. Також окупанти заселились у будинки Скадовської громади поза межами міста.
"У більшості випадків до вільного житла вселились військові Російської Федерації, але є випадки заселення переселенцями або жителями з території РФ. Хоча зрозуміло, що у всіх випадках злочин скоєно за безпосередньої участі загарбницької армії військових РФ", - йдеться у повідомленні.
Було зафіксовано 133 випадки, коли до будинків заселились саме військові РФ. У семи випадках будинки були захоплені родинами окупантів. Були зафіксовані випадки, коли до будинків заселялись переселенці або колаборанти з Москви.
"Здебільшого заявники зазначали, що до їх житла заселено від 2 до 25 осіб. Найчастіше це військові РФ, які селяться в будинки групами. Відомо про заселення домоволодіння 55 військовими РФ. Проте є і випадки зайняття будинків групами людей по 2-4 особи", - додали у міській раді.
Нагадаємо, що окупанти посилили поліцейські заходи на тимчасово зайнятих територіях Скадовського району Херсонської області.
Раніше повідомлялось, що російські окупанти перемістили свою "адміністрацію" з Херсона на лівий берег Дніпра. Тепер вона розміщена у захопленому Скадовську.
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