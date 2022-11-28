UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Військові РФ та їх родини захопили понад 180 цивільних будинків у Скадовську

Фото: Військові РФ та їх родини захопили понад 180 цивільних будинків у Скадовську (wikimedia org)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові, їх родини та місцеві колаборанти захопили понад 180 цивільних будинків в окупованому Скадовську (Херсонська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Скадовської міської ради.

Влада повідомляє, що найбільше будинків було захоплено саме у місті. Також окупанти заселились у будинки Скадовської громади поза межами міста.

"У більшості випадків до вільного житла вселились військові Російської Федерації, але є випадки заселення переселенцями або жителями з території РФ. Хоча зрозуміло, що у всіх випадках злочин скоєно за безпосередньої участі загарбницької армії військових РФ", - йдеться у повідомленні.

Було зафіксовано 133 випадки, коли до будинків заселились саме військові РФ. У семи випадках будинки були захоплені родинами окупантів. Були зафіксовані випадки, коли до будинків заселялись переселенці або колаборанти з Москви.

"Здебільшого заявники зазначали, що до їх житла заселено від 2 до 25 осіб. Найчастіше це військові РФ, які селяться в будинки групами. Відомо про заселення домоволодіння 55 військовими РФ. Проте є і випадки зайняття будинків групами людей по 2-4 особи", - додали у міській раді.

Нагадаємо, що окупанти посилили поліцейські заходи на тимчасово зайнятих територіях Скадовського району Херсонської області.

Раніше повідомлялось, що російські окупанти перемістили свою "адміністрацію" з Херсона на лівий берег Дніпра. Тепер вона розміщена у захопленому Скадовську.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяХерсонська областьВійна в Україні