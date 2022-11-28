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Военные РФ и их семьи захватили более 180 гражданских домов в Скадовске

Фото: Военные РФ и их семьи захватили более 180 гражданских домов в Скадовске (wikimedia org)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные, их семьи и местные коллаборанты захватили более 180 гражданских домов в оккупированном Скадовске (Херсонская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Скадовского городского совета.

Власти сообщают, что больше всего домов было захвачено именно в городе. Также оккупанты заселились в дома Скадовской общины за пределами города.

"В большинстве случаев в свободное жилье вселились военные Российской Федерации, но есть случаи заселения переселенцами или жителями с территории РФ. Хотя понятно, что во всех случаях преступление совершено при непосредственном участии захватнической армии военных РФ", - говорится в сообщении.

Были зафиксированы 133 случая, когда в дома заселились именно военные РФ. В семи случаях дома были захвачены семьями кафиров. Были зафиксированы случаи, когда в дома заселялись переселенцы или коллаборанты из Москвы.

"В основном заявители отмечали, что в их жилье заселено от 2 до 25 человек. Чаще всего это военные РФ, которые селятся в дома группами. Известно о заселении домовладения 55 военными РФ. Однако есть и случаи занятия домов группами людей по 2-4 человека", - добавили в городском совете.

Напомним, что оккупанты усилили полицейские мероприятия на временно занятых территориях Скадовского района Херсонской области.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты переместили свою "администрацию" из Херсона на левый берег Днепра. Теперь она находится в захваченном Скадовске.

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