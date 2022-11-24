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Через влучні атаки ЗСУ. У Скадовському районі росіяни посилили поліцейські заходи, - Генштаб

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Україна, Четвер 24 листопада 2022 21:46
Через влучні атаки ЗСУ. У Скадовському районі росіяни посилили поліцейські заходи, - Генштаб Фото: У Скадовському районі росіяни посилили поліцейські заходин (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Окупанти посилили поліцейські заходи на тимчасово зайнятих територіях Скадовського району Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Противник посилив контрдиверсійні та поліцейські заходи на тимчасово зайнятих територіях Скадовського району Херсонської області у зв’язку з ефективним вогневим ураженням об’єктів російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

Генштаб зазначає, що в населених пунктах Новомиколаївка та Красне, впродовж 22 листопада цього року, окупанти перевіряли будинки, телефони та документи місцевих жителів.

Через влучні атаки ЗСУ. У Скадовському районі росіяни посилили поліцейські заходи, - Генштаб

Нагадаємо, що російські окупанти перемістили свою "адміністрацію" з Херсона на лівий берег Дніпра. Тепер вона розміщена у захопленому Скадовську.

Також в окупованому Скадовську повідомили про гучні вибухи.

Частина окупантів відходять зі Скадовського та Генічеського районів. Вони виїжджають у бік окупованого Криму.

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