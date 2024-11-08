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Військові РФ та Північної Кореї пішли у наступ в Курській області. Forbes дізналось деталі

Фото: військові РФ та Північної Кореї пішли у наступ у Курській області 7 листопада (KIRILL CHUBOTIN UkrinformFuture Publishing via Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські морпіхи разом з військовими КНДР пішли у наступ у Курській області 7 листопада. Але зазнали втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Як йдеться у статті, р

країнського морпіха-аеророзвідника Kriegsforscher, на якого посилається Forbes,

Kriegsforscher

Kriegsforscher не виключив 

Kriegsforscher

Втрати РФ у Курській області

Українські військові вже кілька місяців утримують плацдарм у Курській області. Наприкінці літа повідомлялося, що ЗСУ контролюють 100 населених пунктів і взяли в полон майже 600 військових РФ.

Вже наприкінці жовтня у Генштабі ЗСУ розповідали, що з початку Курської операції РФ втратила 17 819 військових, як пораненими, так і ліквідованими. Ще 700 росіян було взято в полон.

Нещодавно Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомило, що з початку операції в Курській області українські десантники завдали втрати ворогові майже у 8 тисяч солдатів. Це дорівнює 15 батальйону росіян.

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