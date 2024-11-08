Военные РФ и Северной Кореи пошли в наступление в Курской области. Forbes узнало детали

Российские морпехи вместе с военными КНДР пошли в наступление в Курской области 7 ноября. Но понесли потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.
"Российские морские пехотинцы, вероятно, при поддержке северокорейских подкреплений в четверг бросились на украинские позиции в Курской области на западе России", - пишет издание.
Как говорится в статье, российская 810-я бригада морской пехоты с "добавленными ей северокорейцами", прибывшими на фронт в прошлом месяце, была не единственным российским подразделением, контратаковавшим Курский выступ, но, "возможно, это было самым неудачным".
По данным украинского морпеха-аэроразведчика Kriegsforscher, на которого ссылается Forbes, 810-я бригада морской пехоты недавно получила партию из 40 колесных бронетранспортеров БТР-82, чтобы возместить часть потерь, которые она понесла при попытках и неудачах выбить ВСУ из Курской области.
Так, по меньшей мере 14 БТРов обстреляли левый фланг Курского выступа.
"Десять из них уничтожены или повреждены и брошены", - сообщил Kriegsforscher.
Анализируя потери РФ во время этого наступления, издание пишет, что до 10 военнослужащих могут втиснуться в 17-тонную технику, то есть "810-я бригада морской пехоты могла потерять в общей сложности 140 военнослужащих, хотя, вероятно, по крайней мере несколько человек сбежали из своих горящих БТРов".
В свою очередь, Kriegsforscher не исключил дальнейшие наступления РФ в Курской области.
"Как я уже говорил, тяжелее всего в Курской области будет левый фланг и центр. Думаю, вскоре вы увидите фотографии уничтоженных БМП", - отметил Kriegsforscher.
Украинские военные уже несколько месяцев удерживают плацдарм в Курской области. В конце лета сообщалось, что ВСУ контролируют 100 населенных пунктов и взяли в плен почти 600 военных РФ.
Уже в конце октября в Генштабе ВСУ рассказывали, что с начала Курской операции РФ потеряла 17 819 военных, как ранеными, так и ликвидироваными. Еще 700 россиян были взяты в плен.
Недавно Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщило, что с начала операции в Курской области украинские десантники нанесли потери врагу в почти 8 тысяч солдат. Это равно 15 батальонам россиян.
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