Військові РФ обстріляли цивільну інфраструктуру Сумської області: загинула жінка

За даними слідства, сьогодні близько 12:50 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог, за попередніми даними, із САУ обстріляв цивільну інфраструктуру Краснопілля Сумської області.

Один снаряд окупантів потрапив у приватний будинок, в результаті чого 69-річна власниця загинула. Також пошкоджено три приватні будинки та два транспортні засоби.

Обстріли Сумської області

Зауважимо, що російські окупанти з перших днів повномасштабного вторгнення атакують прикордонні території Сумської області. На території громад, що знаходяться біля кордону днями навіть помітили активізацію ворожих ДРГ.

Вчора ми також повідомляли, що росіяни обстріляли прикордоння Сумської області. В результаті один місцевий отримав поранення.

Раніше загарбники також обстріляли з мінометів місто Середина-Буда в Сумській області. Внаслідок атаки загинув 48-річний чоловік, що перебував на території власного домоволодіння.

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