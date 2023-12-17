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Військові РФ обстріляли цивільну інфраструктуру Сумської області: загинула жінка

Фото: росіяни обстріляли Сумську область (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Військові Російської Федерації обстріляли цивільну інфраструктуру Сумської області. В результаті ворожої атаки загинула місцева жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну прокуратуру.

За даними слідства, сьогодні близько 12:50 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог, за попередніми даними, із САУ обстріляв цивільну інфраструктуру Краснопілля Сумської області.

 

Один снаряд окупантів потрапив у приватний будинок, в результаті чого 69-річна власниця загинула. Також пошкоджено три приватні будинки та два транспортні засоби.

Обстріли Сумської області

Зауважимо, що російські окупанти з перших днів повномасштабного вторгнення атакують прикордонні території Сумської області. На території громад, що знаходяться біля кордону днями навіть помітили активізацію ворожих ДРГ.

Вчора ми також повідомляли, що росіяни обстріляли прикордоння Сумської області. В результаті один місцевий отримав поранення.

Раніше загарбники також обстріляли з мінометів місто Середина-Буда в Сумській області. Внаслідок атаки загинув 48-річний чоловік, що перебував на території власного домоволодіння.

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Сумська областьокупантиВійна Росії проти України