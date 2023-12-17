ua en ru
Нд, 17 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Військові РФ обстріляли цивільну інфраструктуру Сумської області: загинула жінка

Сумська область, Неділя 17 грудня 2023 15:21
UA EN RU
Військові РФ обстріляли цивільну інфраструктуру Сумської області: загинула жінка Фото: росіяни обстріляли Сумську область (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Військові Російської Федерації обстріляли цивільну інфраструктуру Сумської області. В результаті ворожої атаки загинула місцева жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну прокуратуру.

За даними слідства, сьогодні близько 12:50 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог, за попередніми даними, із САУ обстріляв цивільну інфраструктуру Краснопілля Сумської області.

Один снаряд окупантів потрапив у приватний будинок, в результаті чого 69-річна власниця загинула. Також пошкоджено три приватні будинки та два транспортні засоби.

Обстріли Сумської області

Зауважимо, що російські окупанти з перших днів повномасштабного вторгнення атакують прикордонні території Сумської області. На території громад, що знаходяться біля кордону днями навіть помітили активізацію ворожих ДРГ.

Вчора ми також повідомляли, що росіяни обстріляли прикордоння Сумської області. В результаті один місцевий отримав поранення.

Раніше загарбники також обстріляли з мінометів місто Середина-Буда в Сумській області. Внаслідок атаки загинув 48-річний чоловік, що перебував на території власного домоволодіння.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область окупанти Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ намагаються просунутись на лівому березі Херсонської області: карти боїв ISW
ЗСУ намагаються просунутись на лівому березі Херсонської області: карти боїв ISW
DAILY
Валютні гойдалки або НБУ проти Мінфіну: хто переможе в боротьбі за курс і бюджет
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Валютні гойдалки або НБУ проти Мінфіну: хто переможе в боротьбі за курс і бюджет