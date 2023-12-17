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Военные РФ обстреляли гражданскую инфраструктуру Сумской области: погибла женщина

Сумская область, Воскресенье 17 декабря 2023 15:21
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Военные РФ обстреляли гражданскую инфраструктуру Сумской области: погибла женщина Фото: россияне обстреляли Сумскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные Российской Федерации обстреляли гражданскую инфраструктуру Сумской области. В результате вражеской атаки погибла местная женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную прокуратуру.

По данным следствия, сегодня около 12:50, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг, по предварительным данным, из САУ обстрелял гражданскую инфраструктуру Краснополья Сумской области.

Один снаряд оккупантов попал в частный дом, в результате чего 69-летняя владелица погибла. Также повреждены три частных дома и два транспортных средства.

Обстрелы Сумской области

Отметим, что российские оккупанты с первых дней полномасштабного вторжения атакуют приграничные территории Сумской области. На территории общин, находящихся у границы, на днях даже заметили активизацию вражеских ДРГ.

Вчера мы также сообщали, что россияне обстреляли приграничье Сумской области. В результате один местный получил ранения.

Ранее захватчики также обстреляли из минометов город Середина-Буда в Сумской области. В результате атаки погиб 48-летний мужчина, находившийся на территории собственного домовладения.

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