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Військові РФ обстріляли центр окупованої Каховки (відео)

Фото: військові РФ обстріляли центр окупованої Каховки (facebook.com)
Автор: Тетяна Степанова

У понеділок, 16 січня, російські військові обстріляли тимчасово окуповану Каховку Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Каховської міської територіальної громади.

"Рашисти продовжують обстріл Каховки. Виліти були зі сторони бази "Чисті пруди". До цього обстрілювався правий берег. За звичною практикою окупантів, після вилетів в сторону правого берега, вони починають обстріл міста з Каховської берегової лінії. Знову руйнації в самому центрі міста", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 15 січня, війскові РФ обстріляли окуповану Каховку з передмістя, в результату обстрілу загинула жінка, ще кілька людей поранено. В такий спосіб росіяни хочуть примусити людей "евакуюватись" до Росії.

Також раніше Хлань заявив, що російські загарбники спеціально обстрілюють лівобережжя Херсонської області, що є тимчасово окупованим, щоб змусити цивільних виїхати до Росії.

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