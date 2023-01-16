Военные РФ обстреляли центр оккупированной Каховки (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Каховской городской территориальной громады.

"Рашисты продолжают обстрел Каховки. Вылететь были со стороны базы "Чистые пруды". До этого обстреливался правый берег. По привычной практике оккупантов, после вылетов в сторону правого берега, они начинают обстрел города с Каховской береговой линии. Снова разрушения в самом центре города", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 15 января, военные РФобстреляли оккупированную Каховку из пригорода, в результате обстрела погибла женщина, еще несколько человек ранены. Таким образом, россияне хотят заставить людей "эвакуироваться" в Россию.

Также ранее Хлань заявил, что российские захватчики специально обстреливают временно оккупированное левобережье Херсонской области, чтобы заставить гражданских уехать в Россию.

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