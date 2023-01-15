Росіяни обстріляли окуповану Каховку, щоб примусити людей до евакуації

Війскові РФ обстріляли окуповану Каховку з передмістя, в результату обстрілу загинула жінка, ще кілька людей поранено. В такий спосіб росіяни хочуть примусити людей "евакуюватись" до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву депутата обласної ради Сергія Хланя в Facebook.

"Цілились по житловому кварталу. У людей у багатоповерхівках повибивало вікна, впав дах, деякі квартири знищено повністю", - написав Хлань.

Він також додав, що в Генічеському районі продовжується тиск на тих, хто не йде на співпрацю з ворогом. Росіяни можуть раптово приїжджати та забирати людей з будинків.

"Вибивають незрозумілі зізнання. Особливо це стосується родин, чиї діти чи внуки були в АТО, чи на зараз перебувають у ЗСУ. Здають інформацію місцеві колаборанти", - написав депутат.