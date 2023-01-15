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Росіяни обстріляли окуповану Каховку, щоб примусити людей до евакуації

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Каховка, Неділя 15 січня 2023 20:53
Росіяни обстріляли окуповану Каховку, щоб примусити людей до евакуації Фото: росіяни обстріляли окуповану Каховку, щоб примусити людей до евакуації (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Війскові РФ обстріляли окуповану Каховку з передмістя, в результату обстрілу загинула жінка, ще кілька людей поранено. В такий спосіб росіяни хочуть примусити людей "евакуюватись" до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву депутата обласної ради Сергія Хланя в Facebook.

"Цілились по житловому кварталу. У людей у багатоповерхівках повибивало вікна, впав дах, деякі квартири знищено повністю", - написав Хлань.

Він також додав, що в Генічеському районі продовжується тиск на тих, хто не йде на співпрацю з ворогом. Росіяни можуть раптово приїжджати та забирати людей з будинків.

"Вибивають незрозумілі зізнання. Особливо це стосується родин, чиї діти чи внуки були в АТО, чи на зараз перебувають у ЗСУ. Здають інформацію місцеві колаборанти", - написав депутат.

Нагадаємо, раніше Хлань заявив, що російські загарбники спеціально обстрілюють лівобережжя Херсонської області, що є тимчасово окупованим, щоб змусити цивільних виїхати до Росії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що окупанти планують закрити останню лікарню Каховки та вивезти всіх хворих.

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окупанти Війна Росії проти України
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