Військові РФ обстріляли Торецьк: є жертви

Російські окупанти в черговий раз обстріляли Торецьк Донецької області. В результаті сьогоднішнього обстрілу в місті загинуло двоє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Донецької обласної прокуратури.
Прокуратура повідомила, що сьогодні, 11 листопада, армія РФ нанесла потужний удар, ймовірно, з артилерії, по Торецьку.
Влучання ворожих снарядів відбулись у житловій забудові, де поряд з приватним сектором розташовані багатоквартирні будинки.
В результаті чого під ворожий удар потрапили двоє людей - 61-річна жінка, яка йшла вулицею, та чоловік 65 років, що їхав на велосипеді.
За даними правоохоронців, тілесні ушкодження виявились несумісними з життям.
Крім того, в результаті вибухів:
Населені пункти Донецької області щодня зазнають обстрілів з боку російських загарбників. Страждають як прифронтові міста та села регіону, так і ті, що знаходяться у відносному тилу.
Раніше повідомлялося, що 21 вересня в результаті атаки окупантів постраждали пʼятеро людей. Ввечері того ж дня російські війська завдали серії ракетних ударів по Кураховому в Донецькій області - тоді поранення отримали 15 людей.
Також нещодавно російські військові обстріляли приватний будинок у смт Північне. Унаслідок ворожої атаки постраждала сім'я з дітьми.
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