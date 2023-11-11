Військові РФ обстріляли Торецьк: є жертви

Прокуратура повідомила, що сьогодні, 11 листопада, армія РФ нанесла потужний удар, ймовірно, з артилерії, по Торецьку.

Влучання ворожих снарядів відбулись у житловій забудові, де поряд з приватним сектором розташовані багатоквартирні будинки.

В результаті чого під ворожий удар потрапили двоє людей - 61-річна жінка, яка йшла вулицею, та чоловік 65 років, що їхав на велосипеді.

За даними правоохоронців, тілесні ушкодження виявились несумісними з життям.

Крім того, в результаті вибухів:

розтрощені вікна і двері житлових будинків та господарських споруд,

зруйновані плити перекриття,

понівечені дахи й покрівля.

Удари РФ по Донецькій області

Населені пункти Донецької області щодня зазнають обстрілів з боку російських загарбників. Страждають як прифронтові міста та села регіону, так і ті, що знаходяться у відносному тилу.

Раніше повідомлялося, що 21 вересня в результаті атаки окупантів постраждали пʼятеро людей. Ввечері того ж дня російські війська завдали серії ракетних ударів по Кураховому в Донецькій області - тоді поранення отримали 15 людей.

Також нещодавно російські військові обстріляли приватний будинок у смт Північне. Унаслідок ворожої атаки постраждала сім'я з дітьми.

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