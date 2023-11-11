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Военные РФ обстреляли Торецк: есть жертвы

Фото: российские военные обстреляли Торецк (t.me pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Торецк Донецкой области. В результате сегодняшнего обстрела в городе погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Донецкой областной прокуратуры.

Прокуратура сообщила, что сегодня, 11 ноября, армия РФ нанесла мощный удар, вероятно, по артиллерии, по Торецку.

Попадания вражеских снарядов произошли в жилой застройке, где рядом с частным сектором расположены многоквартирные дома.

В результате чего во вражеский удар попали два человека - 61-летняя женщина, которая шла по улице, и мужчина 65 лет, ехавший на велосипеде.

По данным правоохранителей, телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью.

Кроме того, в результате взрывов:

  • разбитые окна и двери жилых домов и хозяйственных построек,
  • разрушенные плиты перекрытия,
  • изуродованные крыши и кровля.

Удары РФ по Донецкой области

Населенные пункты Донецкой области ежедневно подвергаются обстрелам со стороны российских захватчиков. Страдают как прифронтовые города и села региона, так и находящиеся в относительном тылу.

Ранее сообщалось, что 21 сентября в результате атаки оккупантов пострадали пять человек. Вечером того же дня российские войска нанесли серию ракетных ударов по Курахово в Донецкой области - тогда ранения получили 15 человек.

Также недавно российские военные обстреляли частный дом в Северном. В результате вражеской атаки пострадала семья с детьми.

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