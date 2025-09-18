Військові РФ ховаються в лісах біля Харкова і зазнають втрат у Куп’янську: карти ISW

17 вересня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися вперед.

Російський мілблогер, пов'язаний з російським Північним угрупованням військ, заявив, що ЗСУ фактично оточили російські війська в Олексіївці.

Також війська РФ продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але підтвердженого прогресу не досягли.

Командир українського батальйону безпілотників, що діє на харківському напрямку, заявив, що російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються просуватися вплав крізь водні перешкоди та займати позиції в лісах. І що російські війська використовували бронетехніку лише для нанесення непрямих ударів. Але, за його словами, російська тактика зміниться з похолоданням, оскільки війська не будуть такими мобільними, як у теплу погоду, і не зможуть так ефективно використовувати мотоцикли.

Речник бригади української прикордонної служби, що діє на Вовчанському напрямку, заявив, що російські війська рухаються групами по два-три солдати до пунктів скупчення, перш ніж більші групи атакуватимуть українські позиції.

17 вересня російські війська продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.

Командир українського батальйону, що діяв на Куп'янському напрямку, повідомив, що російські війська, ймовірно, несуть удесятеро більше втрат, ніж українські. Вони атакують невеликими піхотними групами, але солдати погано навчені та недостатньо забезпечені їжею та водою.

На Боровському та Лиманському напрямках військовим армії РФ також не вдалось просунутись уперед. Як і на Сіверському.

ЗСУ нещодавно просунулися на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка.

Речник української бригади, що діє в Торецькому (на південь від Костянтинівки), повідомив, що російські війська продовжують атакувати невеликими вогневими групами, які складаються з одного або двох бійців. Вони досліджують лінію фронту та намагаються проникнути на українські позиції – тактика, яку російські війська вперше випробували в Сумській області. Речник заявив, що російські війська намагаються перерізати українські наземні лінії зв'язку та використовують безпілотники з оглядом від першої особи (FPV) для ударів по українських ближніх тилах, а також використовують безпілотники більшої дальності, такі як Zala та Lancet, для ударів на більші відстані.

Російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку.

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 17 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно захопили Троянду (на південь від Покровська) та південну частину Покровська.

17 вересня російські війська продовжили наступальні операції на сході Запорізької області, але підтвердженого прогресу не досягли. Натомість просунулися на захід Запорізької області.

Російські війська продовжували обмежені атаки на Херсонському напрямку, але не просунулися вперед.

16 та 17 вересня російські війська атакували на схід від Херсона поблизу залізничного та автомобільного мостів.