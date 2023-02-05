Военные РФ в Херсонской области воруют у жителей лодки и водные двигатели, - Генштаб

Российские военные в Херсонской области воруют у местных жителей лодки и водные двигатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook .

"Российские оккупанты проводят обыски в населенном пункте Крынки Херсонской области, с целью похищения у гражданского населения лодок, водных двигателей и другого оборудования для перемещения по воде", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что россияне построили новую военную базу во временно оккупированном Геничевском районе Херсонской области.

Ранее министр обороны Алексей Резников отмечал, что Украина ожидает возможное наступление России в этом месяце.

При этом он призвал украинцев доверять только Генштабу по поводу информации, касающейся ситуации на фронте.

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