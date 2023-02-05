ua ru
Вс, 05 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Военные РФ в Херсонской области воруют у жителей лодки и водные двигатели, - Генштаб

Новина українською →
Воскресенье 05 февраля 2023 18:43
Военные РФ в Херсонской области воруют у жителей лодки и водные двигатели, - Генштаб Фото: Военные РФ в Херсонской области воруют у жителей лодки и водные двигатели (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские военные в Херсонской области воруют у местных жителей лодки и водные двигатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"Российские оккупанты проводят обыски в населенном пункте Крынки Херсонской области, с целью похищения у гражданского населения лодок, водных двигателей и другого оборудования для перемещения по воде", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что россияне построили новую военную базу во временно оккупированном Геничевском районе Херсонской области.

Ранее министр обороны Алексей Резников отмечал, что Украина ожидает возможное наступление России в этом месяце.

При этом он призвал украинцев доверять только Генштабу по поводу информации, касающейся ситуации на фронте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Херсонская область Генштаб ВСУ
NEWS
В Украине постепенно растет потребление электроэнергии, но дефицит снизился, - "Укрэнерго"
В Украине постепенно растет потребление электроэнергии, но дефицит снизился, - "Укрэнерго"
DAILY
Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина