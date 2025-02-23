Військові повинні підготуватися до переходу на повністю контрактну армію, - Зеленський

Українська армія має вже готуватися до переходу на повністю контрактну. Це необхідно на випадок закінчення "гарячої" стадії війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час прес-конференції.

"Військові - вони військові, але є люди, які прийшли на війну, вони мобілізувалися. Вони повинні вирішити зараз це питання, військові повинні підготуватися до переходу на повністю контрактну армію. Авжеж, коли закінчиться гаряча стадія війни", - сказав він.

Зеленський впевнений, що як мінімум на сьогодні та армія, яка спроможна стояти, це 800 тисяч (військових, - ред), але "це не значить, що після завершення "гарячої" стадії війни люди не зможуть піти додому".

"Я дав завдання на Ставці. У них вже є пілот (пілотний проєкт, - ред) 18-24 (років, - ред). Це контрактна армія. Їм потрібно вже думати, коли закінчиться "гаряча" стадія війни, вони повинні запропонувати", - додав президент.