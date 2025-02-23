Військові повинні підготуватися до переходу на повністю контрактну армію, - Зеленський
Українська армія має вже готуватися до переходу на повністю контрактну. Це необхідно на випадок закінчення "гарячої" стадії війни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час прес-конференції.
"Військові - вони військові, але є люди, які прийшли на війну, вони мобілізувалися. Вони повинні вирішити зараз це питання, військові повинні підготуватися до переходу на повністю контрактну армію. Авжеж, коли закінчиться гаряча стадія війни", - сказав він.
Зеленський впевнений, що як мінімум на сьогодні та армія, яка спроможна стояти, це 800 тисяч (військових, - ред), але "це не значить, що після завершення "гарячої" стадії війни люди не зможуть піти додому".
"Я дав завдання на Ставці. У них вже є пілот (пілотний проєкт, - ред) 18-24 (років, - ред). Це контрактна армія. Їм потрібно вже думати, коли закінчиться "гаряча" стадія війни, вони повинні запропонувати", - додав президент.
Військова служба для українців 18-24 років
На початку 2025 року стало відомо, що Україна реформує систему набору в армію. Це дасть змогу залучити молодих солдатів і збільшити чисельність особового складу.
Уже на початку лютого Володимир Зеленський розповідав, що в Україні готують ініціативу для залучення в армію військовозобов'язаних від 18 до 24 років. Для цієї категорії діятиме спеціальний контракт.
Наразі вже відомо, що спеціальний контракт для військовозобов'язаних від 18 до 24 років включає низку переваг. Вони стосуються як освіти, зарплати, так і отримання житла.
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