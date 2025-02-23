Военные должны подготовиться к переходу на полностью контрактную армию, - Зеленский

Украинская армия должна уже готовиться к переходу на полностью контрактную. Это необходимо на случай окончания "горячей" стадии войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции.

"Военные - они военные, но есть люди, которые пришли на войну, они мобилизовались. Они должны решить сейчас этот вопрос, военные должны подготовиться к переходу на полностью контрактную армию. Конечно, когда закончится горячая стадия войны", - сказал он.

Зеленский уверен, что как минимум на сегодня та армия, которая способна стоять, это 800 тысяч (военных, - ред), но "это не значит, что после завершения "горячей" стадии войны люди не смогут уйти домой".

"Я дал задание на Ставке. У них уже есть пилот (пилотный проект, - ред) 18-24 (лет, - ред). Это контрактная армия. Им нужно уже думать, когда закончится "горячая" стадия войны, они должны предложить", - добавил президент.