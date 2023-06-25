Військові Японії розглядають можливість використання Starlink, - ЗМІ

Сили самооборони Японії розглядають можливість використання мережі супутникового зв'язку Starlink американської компанії SpaceX, яка належить Ілону Маску.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Yomiuri.
Зазначається, що японські військові тестують мережу цієї компанії для своїх сухопутних, морських та повітряних сил із березня.
Наразі в армії Японії розглядають можливість офіційного ухвалення Старлінків з нового фінансового року, що розпочнеться у квітні 2024-го, розповіли журналістам кілька джерел в уряді.
Нині Сили самооборони країни використовують два власні супутники X-діапазону, йдеться в матеріалі.
Також у газеті повідомляють, що цього фінансового року військові планують протестувати кілька інших постачальників послуг інтернет-зв'язку.
У жовтні минулого року компанія SpaceX попросила Пентагон взяти на себе фінансування урядового і військового використання Україною супутникової системи Starlink.
За підрахунками SpaceX, витрати б становили понад 120 млн доларів.
Раніше засновник SpaceX Ілон Маск заявляв, що РФ може "вбити" єдину систему зв'язку Starlink, яка працює на українському фронті.
Докладніше про те, як з'явилися Starlink в Україні та чим вони допомагають фронту - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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