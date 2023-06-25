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Военные Японии рассматривают возможность использования Starlink, - СМИ

Иллюстративное фото: в Японии военные могут использовать Starlink (GettyImages)
Автор: Владимир Костырин

Силы самообороны Японии рассматривают возможность использования сети спутниковой связи Starlink американской компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Yomiuri.

Отмечается, что японские военные тестируют сеть этой компании для своих сухопутных, морских и воздушных сил с марта.

Сейчас в армии Японии рассматривают возможность официального принятия Старлинков с нового финансового года, что начнется в апреле 2024-го, рассказали журналистам несколько источников в правительстве.

В настоящее время Силы самообороны страны используют два собственных спутника X-диапазона, говорится в материале.

Также в газете сообщают, что в этом финансовом году военные планируют протестировать несколько других поставщиков услуг интернет-связи.

Starlink в Украине

В октябре прошлого года компания SpaceX попросила Пентагон взять на себя финансирование правительственного и военного использования Украиной спутниковой системы Starlink.

По подсчетам SpaceX, расходы бы составили свыше 120 млн долларов.

Ранее основатель SpaceX Илон Маск заявлял, что РФ может "убить" единственную работающую на украинском фронте систему связи Starlink.

Подробнее о том, как появились Starlink в Украине и чем они помогают фронту - читайте в материале РБК-Украина.

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