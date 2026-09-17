Військові показали знищення ворожого зв'язку у житловому будинку у Костянтинівці (відео)

Ворог обладнав вузол звʼязку у пошкодженому багатоквартирному житловому будинку в Костянтинівці - саме туди українські бійці спрямували FPV-дрон UB60D.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку NAUDI .

Удар по ворожому зв'язку

Сили оборони України продовжують точково уражати об'єкти ворога в Костянтинівці Донецької області. Як видно з оприлюдненого відео, вузол зв'язку противника розташовувався у житловому багатоповерховому будинку. Саме туди українські оператори спрямували ударний FPV-дрон.

Ураження цілі відбулося на відстані 16 км від точки запуску.

Для виконання завдання застосували FPV-дрон UB60D компанії "Українська Бронетехніка" - учасника асоціації NAUDI - з інтегрованою 60-мм міною. UB60D призначений для точкового ураження цілей і ефективно застосовується, зокрема, проти антен, поодинокої піхоти та дронів-"ждунів".