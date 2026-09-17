У "Гераней" знайшли іноземне коріння: ГУР показало, з чого РФ робить дрони в Алабузі

ГУР МОУ оприлюднило дані про 20 одиниць іноземного технологічного обладнання, яке росія використовує для виробництва ударних безпілотників "Герань" в особливій економічній зоні "Алабуга".

Яке обладнання виявили в Алабузі

Головне управління розвідки оприлюднило перелік іноземного обладнання, яке використовується у виробництві ударних безпілотників "Герань" різних модифікацій на території особливої економічної зони "Алабуга".

Фото: устаткування з Німеччини (інфографіка War&Sanctions)

У переліку - токарні, фрезерні та свердлильні верстати, обробні центри, промислові роботи, автоматичні установники компонентів, паяльні роботи та інше обладнання.

Фото: устаткування з Китаю (інфографіка War&Sanctions)

За даними ГУР, йдеться про продукцію виробників із Китаю, Німеччини, Японії, Швейцарії та Ірану. Зокрема, у списку є таке обладнання:

вертикально-фрезерний обробний центр VMC 1000Q китайської компанії SMTCL (Shenyang Machine Tool Co.);

автоматичний установник компонентів RS-1R японської JUKI;

а також мехатронна виробнича лінія німецької Festo з промисловим роботом Melfa японської Mitsubishi.

Це обладнання застосовується для різних виробничих процесів - від обробки металів та інших матеріалів до монтажу SMD-компонентів на друковані плати.

Українська розвідка закликала виробників високотехнологічного обладнання посилити контроль за його кінцевими споживачами та фактичним місцем використання.

Зокрема, ГУР пропонує запровадити виїзні перевірки за задекларованими адресами встановлення обладнання, розслідувати ланцюги постачання своєї продукції до структур російського ВПК і розривати контракти з недобросовісними дистриб'юторами.