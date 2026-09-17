ua en ru
Чт, 17 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Miltech

У "Гераней" знайшли іноземне коріння: ГУР показало, з чого РФ робить дрони в Алабузі

13:10 17.09.2026 Чт
2 хв
aimg Лев Шевченко
У "Гераней" знайшли іноземне коріння: ГУР показало, з чого РФ робить дрони в Алабузі Фото: ОЕЗ "Алабуга" (росЗМІ)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

ГУР МОУ оприлюднило дані про 20 одиниць іноземного технологічного обладнання, яке росія використовує для виробництва ударних безпілотників "Герань" в особливій економічній зоні "Алабуга".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал War&Sanctions ГУР Міноборони України.

Яке обладнання виявили в Алабузі

Головне управління розвідки оприлюднило перелік іноземного обладнання, яке використовується у виробництві ударних безпілотників "Герань" різних модифікацій на території особливої економічної зони "Алабуга".

У &quot;Гераней&quot; знайшли іноземне коріння: ГУР показало, з чого РФ робить дрони в Алабузі

Фото: устаткування з Німеччини (інфографіка War&Sanctions)

У переліку - токарні, фрезерні та свердлильні верстати, обробні центри, промислові роботи, автоматичні установники компонентів, паяльні роботи та інше обладнання.

У &quot;Гераней&quot; знайшли іноземне коріння: ГУР показало, з чого РФ робить дрони в Алабузі

Фото: устаткування з Китаю (інфографіка War&Sanctions)

За даними ГУР, йдеться про продукцію виробників із Китаю, Німеччини, Японії, Швейцарії та Ірану. Зокрема, у списку є таке обладнання:

  • вертикально-фрезерний обробний центр VMC 1000Q китайської компанії SMTCL (Shenyang Machine Tool Co.);
  • автоматичний установник компонентів RS-1R японської JUKI;
  • а також мехатронна виробнича лінія німецької Festo з промисловим роботом Melfa японської Mitsubishi.

Це обладнання застосовується для різних виробничих процесів - від обробки металів та інших матеріалів до монтажу SMD-компонентів на друковані плати.

Українська розвідка закликала виробників високотехнологічного обладнання посилити контроль за його кінцевими споживачами та фактичним місцем використання.

Зокрема, ГУР пропонує запровадити виїзні перевірки за задекларованими адресами встановлення обладнання, розслідувати ланцюги постачання своєї продукції до структур російського ВПК і розривати контракти з недобросовісними дистриб'юторами.

Читайте також: Іспанія показала свою першу крилату ракету: які переваги та характеристики Squall

Днями розвідка також оприлюднила на порталі War&Sanctions дані про підприємства концерну "Радіоелектронні технології" холдингу "Ростех" - третина з них досі не перебуває під жодними санкціями, хоча продукція концерну використовується у виробництві систем РЕБ, електродвигунів та навігаційних систем для БПЛА.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Miltech Вторгнення Росії до України Дрони
Новини
В Україну повернули ще понад 250 тіл загиблих
В Україну повернули ще понад 250 тіл загиблих
Аналітика
Бункер у кожній квартирі. Чи готова Україна до ізраїльських стандартів житла
Марія Волощукредактор РБК-Україна Бункер у кожній квартирі. Чи готова Україна до ізраїльських стандартів житла