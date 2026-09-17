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Военные показали уничтожение вражеской связи в жилом доме в Константиновке (видео)

16:35 17.09.2026 Чт
1 мин
aimg Лев Шевченко
Военные показали уничтожение вражеской связи в жилом доме в Константиновке (видео) Фото: Констаниновка (Getty Images)
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Враг оборудовал узел связи в поврежденном многоквартирном жилом доме в Константиновке - именно туда украинские бойцы направили FPV-дрон UB60D.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу NAUDI.

Удар по вражеской связи

Силы обороны Украины продолжают точечно поражать объекты врага в Константиновке Донецкой области. Как видно из обнародованного видео, узел связи противника размещался в жилом многоэтажном доме. Именно туда украинские операторы направили ударный FPV-дрон.

Поражение цели произошло в 16 км от точки запуска.

Для выполнения задания применили FPV-ДРОН UB60D компании "Украинская Бронетехника" - участника ассоциации NAUDI - с интегрированной 60-мм миной. UB60D предназначен для точечного поражения целей и эффективно применяется, в частности, против антенн, одиночной пехоты и дронов-"ждунов".

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16 сентября РБК-Украина сообщило о ликвидации российского генерала, который летом докладывал Путину о якобы полном "захвате" Константиновки - заявление оказалось ложным, а сам генерал погиб в прифронтовой зоне.

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