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Військові показали відео боїв за залізницю у районі Бахмуту

Ілюстративне фото: військові показали відео боїв за залізницю у районі Бахмуту (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові вибивали російських окупантів з позицій вздовж залізничних шляхів у районі Бахмуту у той час, як загарбники постійно прострілювали місцевість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 3-ю окрему штурмову бригаду.

Військові зазначають, що місцевість поблизу залізниці прострілювалася, а укріплення були зайняті російськими вдв-шниками. Тим часом так звані "окофутбольщики еспаньйоли" (російське угрупування футбольних дебоширів, яке воює проти України) застосовували FPV-дрони. 

Повідомляється, що бійці 2-го штурмового та 1-го механізованого батальйонів бригади здійснили висадку та з жорсткими боями почали вибивати загарбників з позицій вздовж залізничних шляхів.

Вони також додали відео з поля бою від штурмовиків Галицького взводу 1-ї роти 2ШБ.

Ситуація у районі Бахмуту

Українські військові продовжують тиснути на росіян на південному фланзі Бахмутського напрямку. Нагадаємо, що нещодавно там були звільнені населені пункти Андріївка та Кліщіївка.

При цьому наприкінці вересня ЗСУ повідомляли про загострення боїв біля залізниці під Бахмутом, через яку відбувається постачання російських окупантів.

Як пояснювали військові, Андріївка та Кліщіївка розташовані на висоті, а сама залізниця - в низині, тому українські захисники можуть артилерією вражати російські підрозділи та техніку.

До того ж, у ЗСУ повідомили, що за минулу добу українські воїни просунулися на сотні метрів на деяких напрямках південніше Бахмута.

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БахмутВійна Росії проти України