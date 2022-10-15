UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Військові показали роботу української РСЗВ "Буревій" на фронті (відео)

Фото: ЗСУ показали роботу української РСЗВ "Буревій" ( facebook com radiosvoboda org)
Автор: Наталія Юрченко

Бійці ЗСУ використовують на передовій українську реактивну систему залпового вогню "Буревій". Захисники показали роботу новітнього озброєння на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

Український "Буревій" - це осучаснений варіант радянський реактивних систем залпового вогню. Тому озброєння має безліч переваг перед застарілими "Ураганами".

Зокрема, "Буревій" має сучасні системи наведення та управління вогнем, які дозволяють отримувати координати цілей. Це пришвидшує роботи команди. У середньому військові витрачають близько 15 хвилин для ураження цілей ворога.

Українська РСЗВ відрізняється високою прохідністю та потужним турбодизельним двигуном. Також "Буревій" має броньовану кабіну, тому захищає військових від можливих ударів окупантів.

Нагадаємо, раніше українські військові показали роботу ракетної батареї "БУК М-1".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниРСЗОВійна в УкраїніВійна Росії проти України