Военные показали работу украинской РСЗО "Буревий" на фронте (видео)

Бойцы ВСУ используют на передовой украинскую реактивную систему залпового огня "Буревий". Защитники показали работу нового вооружения на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.
Украинский "Бурий" - это современный вариант советских реактивных систем залпового огня. Поэтому вооружение имеет множество преимуществ перед устаревшими "Ураганами".
В частности, "Буревий" имеет современные системы наведения и управления огнем, который позволяют получать координаты целей. Это ускоряет работу команды. В среднем военные тратят около 15 минут для поражения целей врага.
Украинская РСЗО отличается высокой проходимостью и мощным турбодизельным двигателем. Также "Буревий" имеет бронированную кабину, поэтому защищает военных от возможных ударов оккупантов.
Напомним, ранее украинские военные показали работу ракетной батареи "БУК М-1".
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