Військові показали потужний удар по росіянам на Бахмутському напрямку (відео)

Українські артилеристи завдали удару по групі російських військових на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника командувача сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка в Telegram.

Така успішна атака була проведена за допомогою попередньої аеророзвідки.

За його словами, удару було завдано бійцями 43 окремої артилерійської бригади вночі за допомогою 110-кілограмового снаряда.

Нагадаємо, сьогодні, 5 лютого, українські військові знищили склад боєприпасів російських військ.

Також ми писали, що, за інформацією ЗМІ, ЗСУ наприкінці жовтня 2022 року влучним ударом знищили колону мобілізованих росіян у Новій Каховці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.