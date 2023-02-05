Військові показали потужний удар по росіянам на Бахмутському напрямку (відео)
Українські артилеристи завдали удару по групі російських військових на Бахмутському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника командувача сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка в Telegram.
За його словами, удару було завдано бійцями 43 окремої артилерійської бригади вночі за допомогою 110-кілограмового снаряда.
Така успішна атака була проведена за допомогою попередньої аеророзвідки.
Нагадаємо, сьогодні, 5 лютого, українські військові знищили склад боєприпасів російських військ.
Також ми писали, що, за інформацією ЗМІ, ЗСУ наприкінці жовтня 2022 року влучним ударом знищили колону мобілізованих росіян у Новій Каховці.
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