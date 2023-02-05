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Военные показали мощный удар по россиянам на Бахмутском направлении (видео)

Новина українською →
Бахмут, Воскресенье 05 февраля 2023 19:33
Военные показали мощный удар по россиянам на Бахмутском направлении (видео) Иллюстративное фото: военные показали мощный удар по россиянам на Бахмутском направлении (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские артиллеристы нанесли удар по группе российских военных на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замкомандующего сухопутных войск ВСУ Александра Павлюка в Telegram.

По его словам, удар был нанесен бойцами 43 отдельной артиллерийской бригады ночью при помощи 110-килограммового снаряда.

Такая успешная атака была проведена при помощи предварительной аэроразведки.

Напомним, сегодня, 5 февраля, украинские военные уничтожили склад боеприпасов российских войск.

Также мы писали, что, по информации СМИ, ВСУ в конце октября 2022 года точным ударом уничтожили колонну мобилизованных россиян в Новой Каховке.

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