Військові показали, як їхні дрони полюють на ворога на Покровському напрямку

Зауважимо, що завдяки роботі дронів українські захисники завдають значних втрат окупантам, послаблюючи їхні наступальні можливості.

Від початку повномасштабного вторгнення роль дронів у війні значно зросла. Українські військові активно використовують безпілотники для розвідки, коригування вогню та ураження ворога.

Завдяки дронам захисники знищують техніку й живу силу окупантів, завдаючи значних втрат. Міноборони України неодноразово писало, що протягом війни удосконалюється тактика застосування БПЛА, а в Україні нарощують їхнє виробництво.

Успіхи українських воїнів

Нагадаємо, раніше сьогодні українські пілоти дронів завдали влучних ударів по техніці росіян на східному напрямку. Окупанти втратили зенітно-ракетний комплекс "Тор" й кілька гармат.

Крім того, нещодавно українські військові ліквідували російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" разом із боєкомплектом.

Також бійці бригади артрозвідки "Чорний ліс" виявили та знищили під час переміщення російський зенітний ракетний комплекс "БУК-М1" з боєкомплектом.

Загалом варто додати, що за останні два місяці підрозділами Сил безпілотних систем Nemesis було уражено понад 15 одиниць дороговартісних "Бук-М3", "Тор" тощо.

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