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Військові показали, як їхні дрони полюють на ворога на Покровському напрямку

Фото: військові показали, як нищать окупантів на Покровському напрямку (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Бійці бригади "Спартан" показали, як нищать російських окупантів на Покровському напрямку за допомогою дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України.

Бійці 3 бригади оперативного призначення  "Спартан" завдали точних ударів по російських загарбниках на Покровському напрямку.

Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України, воїни ефективно знищують живу силу противника, щойно він опиняється в їхньому полі зору.

 

Зауважимо, що завдяки роботі дронів українські захисники завдають значних втрат окупантам, послаблюючи їхні наступальні можливості.

Від початку повномасштабного вторгнення роль дронів у війні значно зросла. Українські військові активно використовують безпілотники для розвідки, коригування вогню та ураження ворога.

Завдяки дронам захисники знищують техніку й живу силу окупантів, завдаючи значних втрат. Міноборони України неодноразово писало, що протягом війни удосконалюється тактика застосування БПЛА, а в Україні нарощують їхнє виробництво.

Успіхи українських воїнів

Нагадаємо, раніше сьогодні українські пілоти дронів завдали влучних ударів по техніці росіян на східному напрямку. Окупанти втратили зенітно-ракетний комплекс "Тор" й кілька гармат.

Крім того, нещодавно українські військові ліквідували російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" разом із боєкомплектом.

Також бійці бригади артрозвідки "Чорний ліс" виявили та знищили під час переміщення російський зенітний ракетний комплекс "БУК-М1" з боєкомплектом.

Загалом варто додати, що за останні два місяці підрозділами Сил безпілотних систем Nemesis було уражено понад 15 одиниць дороговартісних "Бук-М3", "Тор" тощо.

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