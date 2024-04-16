Військові показали, як виглядає зруйнований Часів Яр

Воїни штурмового батальйону "Чорний лебідь" 255-ї ударної групи Збройних сил України, які діють на східному фронті, продемонстрували сучасний стан Часового Яру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал батальону.

У відеозаписі з дронів можна побачити зруйновану внаслідок російських обстрілів церкву, а поряд - дитячий майданчик.

Навколо - земля, випалена ворожими снарядами та ракетами, повалені дерева та зруйновані будівлі. Усі будівлі у кварталі були зруйновані.

Наступ російської на Часів Яр

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіянам поставили задачу захопити місто Часів Яр під Бахмутом до 9 травня. Захоплення міста створить умови для подальшого просування ворога до Краматорської агломерації.

Крім того, міністр оброни Рустем Умєров зазначив, що російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ західніше Бахмута, але українські військові зривають ці плани ворога.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на деяких напрямках фронту останнім часом почала ускладнюватися ситуація.