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Ситуація на фронті ускладнюється. Зеленський назвав напрямок

Україна, Неділя 14 квітня 2024 22:04
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Ситуація на фронті ускладнюється. Зеленський назвав напрямок Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на деяких напрямках фронту останніми почала ускладнюватися ситуація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

"Фронт. Ситуація на фронті в час такої гарячої війни завжди складна. Але цими днями - і особливо на донецьких напрямках – важчає. Я дякую кожній бригаді, кожному солдату й командиру, які роблять усе, щоб захистити наші позиції, та які знищують окупанта", - сказав глава держави у вечірньому зверненні.

За цей тиждень, за словами Зеленського, особливо заслуговують на вдячність:

  • 58-ма окрема мотопіхотна бригада;
  • 68-ма окрема єгерська бригада;
  • 148-ма окрема артилерійська бригада ДШВ;
  • 55 окрема артилерійська бригада "Запорізька Січ";
  • підрозділи "Кракен", "Артан" та 9-й департамент ГУР.

"Слава кожному й кожній, хто робить усе, щоб Україна захистила себе від російського терору! Слава всім, хто робить нашу державу міцнішою. Всім у світі, хто допомагає, я дякую", - додав президент.

Ситуація на фронті

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що росіянам поставили задачу захопити місто Часів Яр під Бахмутом до 9 травня. Це створить умови для подальшого просування РФ до Краматорської агломерації.

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, росіяни намагаються прорватися західніше Бахмута, але українські військові зривають ці плани, попри чисельну перевагу ворога.

Також днями в мережі поширювалася інформація про захоплення села Богданівка у Бахмутському районі. В Міноборони це заперечили і заявили, що Богданівка залишається під контролем ЗСУ, але там йдуть важкі бої.

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