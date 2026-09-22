ua en ru
Вт, 22 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Miltech

Военные показали, как украинский перехватчик STING S сбил реактивную "Герань-5"

08:37 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Лев Шевченко
Военные показали, как украинский перехватчик STING S сбил реактивную "Герань-5" Фото: "Герань" (росСМИ)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

1020-й зенитный ракетный полк Воздушных сил ВСУ обнародовал видео сбития реактивного дрона "Герань-5" новым перехватчиком STING S.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 1020-й зенитный ракетно-артиллерийский полк.

Как произошел перехват

21 сентября 1020-й зенитный ракетно-артиллерийский полк опубликовал видео, на котором экипаж "Рубин" с помощью нового перехватчика STING S производства компании "Дикие шершни" сбивает российский реактивный дрон "Герань-5".

Технические характеристики STING S пока официально не раскрыты. Ранние модификации имели заявленную точность поражения на уровне 80–90%, дальность действия около 25 км (в более новых вариантах - до 37 км), четыре ротора, крейсерскую скорость 140–170 км/ч и максимальную - до 280 км/ч, а также способность подниматься выше 7 000 метров.

Корпус дронов изготавливают на 3D-принтере, аппараты не нуждаются в катапульте для запуска и могут возвращаться на точку старта, если цель уничтожил другой перехватчик.

Чем "Герань-5" отличается от предшественников

"Герань-5" существенно отличается от других дронов серии: вместо дельтовидного крыла, характерного для "Герани-4", разработчики выбрали аэродинамическую компоновку, более близкую к крылатой ракете. Аппарат длиной около 6 м и размахом крыльев до 5,5 м несет боеголовку массой примерно 90 кг.

Дрон оснащен китайским реактивным двигателем TELEFLY TF-TJ2000A, разгоняется до 450-600 км/ч, летает на высоте до 6 000 м и имеет заявленную дальность около 1 000 км.

Читайте также: В Украине представили дрон-перехватчик реактивных "Шахедов": что известно про "Зореліт v5"

Ранее РБК-Украина сообщало, что советник президента по вопросам оборонных технологий Сергей "Флэш" Бескрестнов подтвердил боевую работу нового реактивного дрона-перехватчика, который в тот же день сбил "Герань-5".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Дрони ПВО Вторжение России в Украину Miltech
Новости
Зеленский встретится с Трампом уже сегодня: известен график президента США
Зеленский встретится с Трампом уже сегодня: известен график президента США
Аналитика
Металлурги под ударом. Как правительство может спасти ключевую отрасль экономики
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Металлурги под ударом. Как правительство может спасти ключевую отрасль экономики