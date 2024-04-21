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Військові показали, як проходить випробовування безпілотника Vampire (відео)

Україна, Неділя 21 квітня 2024 16:06
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Військові показали, як проходить випробовування безпілотника Vampire (відео) Фото: військові провели випробовування безпілотнику Vampire (facebook.com NGUmainpage)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові показали, як безпілотник Vampire проявив себе на полігоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

Військові повідомили, що український безпілотник Vampire, який перелякані росіяни називають "Баба Яга", здатний нести 15 кілограмів вантажу, та пролітати на відстань до 10 кілометрів.

"Випробування нових скидів для Vampire - фугасного і кумулятивного осколкових снарядів, як вони показали себе на полігон", - пояснили в Силах оборони півдняі.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, РБК-Україна раніше писало, що російські війська, намагаються захопити Часів Яр у Донецькій області. Для цього бійці використовують тактику, як раніше в Авдіївці.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів, що ситуація на сході України загострилася. За його словами, росіянам наказали захопити Часів Яр до 9 травня.

Попри те, що за словами українських військових, вони контролюють ситуацію у місті Часів Яр, окупанти все одно не припиняють штурмів.

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