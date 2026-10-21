Військові показали, як НРК встановлюють загородження на фронті (фото)

"Встановлення загороджень на відкритій місцевості – це завжди ризики для бойових інженерів. Але сьогодні цю важку роботу виконують наземні дрони", - йдеться у повідомленні Сухопутних військ ЗСУ.

Зазначається, що наземний дрон оснащений спеціальним похилим каркасом із масивною бухтою дроту. За допомогою такого спеціально модернізованого НРК 16 окрема бригада підтримки самостійно ставить бар’єри, поки оператор безпечно керує платформою на відстані.

НРК в українському війську

Україна залишається світовим лідером бойового застосування наземних роботизованих комплексів, жодна армія світу не має порівнянного бойового досвіду в цій сфері. Втім, технологічна перевага під час війни тимчасова.

Масштаб застосування НРК добре видно на прикладі Третього армійського корпусу. У бригадах 3АК працюють уже не поодинокі машини, а цілі підрозділи НРК. Наземні дрони закривають до 80% потреб піхоти та виконують 90% евакуацій важкопоранених на передньому краї.