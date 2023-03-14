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Військові показали, як нищать ворожі танки. З усім, що всередині

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Україна, Вівторок 14 березня 2023 20:25
Військові показали, як нищать ворожі танки. З усім, що всередині Ілюстративне фото: Військові показали, як нищать ворожі танки (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські військові продовжують невпинно боронити землі та знищувати окупантів. Їм вдалось поцілити у ворожий танк та підірвати його.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська.

На відео показано, як український військовий влучає в російський танк, що рухається. В результаті цього той підірвався з окупантами разом.

"Доїздились. Нищимо ворожу техніку з усім, що всередині. 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно українські артилеристи показали знищення російської БМП та "Камазу".

Раніше українські бійці знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса-АКМ".

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Війна Росії проти України ВСУ окупанти
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