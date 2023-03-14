Військові показали, як нищать ворожі танки. З усім, що всередині
Ілюстративне фото: Військові показали, як нищать ворожі танки (GettyImagеs)
Українські військові продовжують невпинно боронити землі та знищувати окупантів. Їм вдалось поцілити у ворожий танк та підірвати його.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська.
На відео показано, як український військовий влучає в російський танк, що рухається. В результаті цього той підірвався з окупантами разом.
"Доїздились. Нищимо ворожу техніку з усім, що всередині. 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно українські артилеристи показали знищення російської БМП та "Камазу".
Раніше українські бійці знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса-АКМ".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.