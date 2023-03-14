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Военные показали, как уничтожают вражеские танки. Со всем, что внутри

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Украина, Вторник 14 марта 2023 20:25
Военные показали, как уничтожают вражеские танки. Со всем, что внутри Иллюстративное фото: Военные показали, как уничтожают вражеские танки (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные продолжают неустанно защищать земли и уничтожать оккупантов. Им удалось попасть во вражеский танк и взорвать его.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска.

На видео показано, как украинский военный попадает в движущийся российский танк. В результате этого тот взорвался с оккупантами вместе.

"Доезжаем. Уничтожаем вражескую технику со всем, что внутри. 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка", - сказано в сообщении.

Напомним, недавно украинские артиллеристы показали уничтожение российской БМП и КамАЗа.

Ранее украинские бойцы уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Оса-АКМ".

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