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Українські артилеристи знищили ворожу БМП та "Камаз" окупантів (відео)

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Україна, Субота 11 березня 2023 22:55
Українські артилеристи знищили ворожу БМП та "Камаз" окупантів (відео) Фото: Українські артилеристи знищили ворожу БМП та "Камаз" окупантів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські артилеристи виявили ворожу БМП та "Камаз" окупантів. Воїни завдали влучних ударів та знищили техніку росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади ЗСУ.

"Артилеристи постійно доводять, що вони й справді боги війни", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, як українські військові знищили ворожу БМП та "Камаз" окупантів.

Зазначається, що це результат артилеристів 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Нагадаємо, що українські артилеристи знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса-АКМ".

Українські військові знищили російський танк за допомогою артилерії. Від вогню ЗСУ у нього зірвало башту.

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