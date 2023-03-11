Українські артилеристи знищили ворожу БМП та "Камаз" окупантів (відео)
Українські артилеристи виявили ворожу БМП та "Камаз" окупантів. Воїни завдали влучних ударів та знищили техніку росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади ЗСУ.
"Артилеристи постійно доводять, що вони й справді боги війни", - йдеться у повідомленні.
На відео можна побачити, як українські військові знищили ворожу БМП та "Камаз" окупантів.
Зазначається, що це результат артилеристів 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.
Нагадаємо, що українські артилеристи знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса-АКМ".
Українські військові знищили російський танк за допомогою артилерії. Від вогню ЗСУ у нього зірвало башту.
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