Українські артилеристи знищили ворожу БМП та "Камаз" окупантів (відео)

Українські артилеристи виявили ворожу БМП та "Камаз" окупантів. Воїни завдали влучних ударів та знищили техніку росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади ЗСУ.

"Артилеристи постійно доводять, що вони й справді боги війни", - йдеться у повідомленні. На відео можна побачити, як українські військові знищили ворожу БМП та "Камаз" окупантів. Зазначається, що це результат артилеристів 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.