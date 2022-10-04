Военные подтвердили освобождение трех поселков в Херсонской области

Во вторник, 04 октября, украинские военные подтвердили факт освобождения трех населенных пунктов в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу регионального управления сил территориальной обороны "Восток" ВСУ.

"Еще вчера бойцы нашей Криворожской отдельной бригады территориальной обороны делали фотографии у памятника Херсонскому арбузу и разбитым ими блок-постам россиян", - говорится в сообщении.

А уже сегодня военные подтверждают факт освобождения трех населенных пунктов Херсонской области, а именно Архангельского, Староселья и Великой Александровки.

На отдельных участках фронта врага удалось отодвинуть на 20 км от позиций ВСУ.