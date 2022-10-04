Военные подтвердили освобождение трех поселков в Херсонской области
Во вторник, 04 октября, украинские военные подтвердили факт освобождения трех населенных пунктов в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу регионального управления сил территориальной обороны "Восток" ВСУ.
"Еще вчера бойцы нашей Криворожской отдельной бригады территориальной обороны делали фотографии у памятника Херсонскому арбузу и разбитым ими блок-постам россиян", - говорится в сообщении.
А уже сегодня военные подтверждают факт освобождения трех населенных пунктов Херсонской области, а именно Архангельского, Староселья и Великой Александровки.
На отдельных участках фронта врага удалось отодвинуть на 20 км от позиций ВСУ.
Напомним, сегодня стало известно, что украинские военные подняли флаг Украины над селами Давыдов Брод и Староселье Херсонской области.
Вчера, 3 октября, наши воины вошли в село Шевченко Херсонской области. Также ВСУ вчера заняли Борову в Харьковской области.
Еще два дня назад президент Украины Владимир Зеленский подтвердил освобождение Архангельского и Миролюбовки.
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