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Военные подтвердили освобождение трех поселков в Херсонской области

Новина українською →
Украина, Вторник 04 октября 2022 21:11
Военные подтвердили освобождение трех поселков в Херсонской области Фото: Военные подтвердили освобождение трех поселков в Херсонской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 04 октября, украинские военные подтвердили факт освобождения трех населенных пунктов в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу регионального управления сил территориальной обороны "Восток" ВСУ.

"Еще вчера бойцы нашей Криворожской отдельной бригады территориальной обороны делали фотографии у памятника Херсонскому арбузу и разбитым ими блок-постам россиян", - говорится в сообщении.

А уже сегодня военные подтверждают факт освобождения трех населенных пунктов Херсонской области, а именно Архангельского, Староселья и Великой Александровки.

Военные подтвердили освобождение трех поселков в Херсонской области

На отдельных участках фронта врага удалось отодвинуть на 20 км от позиций ВСУ.

Напомним, сегодня стало известно, что украинские военные подняли флаг Украины над селами Давыдов Брод и Староселье Херсонской области.

Вчера, 3 октября, наши воины вошли в село Шевченко Херсонской области. Также ВСУ вчера заняли Борову в Харьковской области.

Еще два дня назад президент Украины Владимир Зеленский подтвердил освобождение Архангельского и Миролюбовки.

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