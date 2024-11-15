Військові отримуватимуть "бойові" виплати за операції на території РФ: рішення уряду

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українці, які були тричі нагороджені "Хрестом бойових заслуг" отримуватимуть доплати. Також у жовтні уряд змінив порядок виплат сім'ям загиблих військових та поліцейських.

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