Военные будут получать "боевые" выплаты за операции на территории РФ: решение правительства

Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинцы, трижды награжденные "Крестом боевых заслуг" будут получать доплаты. Также в октябре правительство изменило порядок выплат семьям погибших военных и полицейских.

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