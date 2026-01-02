Військові отримуватимуть 90 днів відпустки після полону: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 2 січня, підписав закон, який гарантує звільненим з полону військовослужбовцям право на додаткову відпустку.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інформацію на сайті Верховної Ради.
Йдеться про законопроєкт №14092 "Про внесення змін до закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", який раніше ухвалила Верховна Рада.
Документом передбачено, що військовослужбовці, звільнені з полону, мають право на додаткову відпустку тривалістю 90 календарних днів зі збереженням грошового забезпечення.
Важливо, що така відпустка:
Законом також підтверджено право звільнених з полону військовослужбовців на звільнення з військової служби на підставі підпункту "д" пункту 2 частини четвертої статті 26 закону "Про військовий обов’язок і військову службу".
Таким чином, надання відпустки не позбавляє захисників можливості ухвалити рішення про звільнення після повернення з полону.
Як зазначається у пояснювальній записці, ухвалення закону спрямоване на підтримку військових, які пережили полон, та створення умов для фізичного і психологічного відновлення після травматичного досвіду.
"Реалізація ініціативи сприятиме підвищенню рівня довіри до держави серед військовослужбовців, їхніх родин та суспільства, підтвердивши пріоритетність захисту прав захисників України", - йдеться в документі.
Нагадаємо, законопроєкт №14092 було внесено до Верховної Ради 30 вересня 2025 року. Його ініціаторами стали народні депутати Анна Пуртова, Олег Бондаренко, Тарас Тарасенко, Олена Копанчук, Ростислав Тістик. Верховна Рада проголосувала за документ 18 грудня.
