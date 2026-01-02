Військові отримуватимуть 90 днів відпустки після полону: Зеленський підписав закон

Йдеться про законопроєкт №14092 "Про внесення змін до закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", який раніше ухвалила Верховна Рада.

Документом передбачено, що військовослужбовці, звільнені з полону, мають право на додаткову відпустку тривалістю 90 календарних днів зі збереженням грошового забезпечення.

Важливо, що така відпустка:

надається цілком, без поділу на частини;

не залежить від рішення про продовження або припинення військової служби;

гарантується незалежно від того, чи військовий уже визначився зі звільненням або продовженням служби.

Право на звільнення зі служби зберігається

Законом також підтверджено право звільнених з полону військовослужбовців на звільнення з військової служби на підставі підпункту "д" пункту 2 частини четвертої статті 26 закону "Про військовий обов’язок і військову службу".

Таким чином, надання відпустки не позбавляє захисників можливості ухвалити рішення про звільнення після повернення з полону.

Для відновлення після полону

Як зазначається у пояснювальній записці, ухвалення закону спрямоване на підтримку військових, які пережили полон, та створення умов для фізичного і психологічного відновлення після травматичного досвіду.

"Реалізація ініціативи сприятиме підвищенню рівня довіри до держави серед військовослужбовців, їхніх родин та суспільства, підтвердивши пріоритетність захисту прав захисників України", - йдеться в документі.