Общество Образование Деньги Изменения

Военные будут получать 90 дней отпуска после плена: Зеленский подписал закон

Фото: Владимир Зеленский подписал закон (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Веремеева

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 2 января, подписал закон, который гарантирует освобожденным из плена военнослужащим право на дополнительный отпуск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию на сайте Верховной Рады.

Речь идет о законопроекте №14092 "О внесении изменений в закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", который ранее приняла Верховная Рада.

Документом предусмотрено, что военнослужащие, освобожденные из плена, имеют право на дополнительный отпуск продолжительностью 90 календарных дней с сохранением денежного обеспечения.

Важно, что такой отпуск:

  • предоставляется целиком, без разделения на части;
  • не зависит от решения о продолжении или прекращении военной службы;
  • гарантируется независимо от того, определился ли военный уже с увольнением или продолжением службы.

Право на увольнение со службы сохраняется

Законом также подтверждено право уволенных из плена военнослужащих на увольнение с военной службы на основании подпункта "д" пункта 2 части четвертой статьи 26 закона "О воинской обязанности и военной службе".

Таким образом, предоставление отпуска не лишает защитников возможности принять решение об увольнении после возвращения из плена.

Для восстановления после плена

Как отмечается в пояснительной записке, принятие закона направлено на поддержку военных, переживших плен, и создание условий для физического и психологического восстановления после травматического опыта.

"Реализация инициативы будет способствовать повышению уровня доверия к государству среди военнослужащих, их семей и общества, подтвердив приоритетность защиты прав защитников Украины", - говорится в документе.

Напомним, законопроект №14092 был внесен в Верховную Раду 30 сентября 2025 года. Его инициаторами стали народные депутаты Анна Пуртова, Олег Бондаренко, Тарас Тарасенко, Елена Копанчук, Ростислав Тистык. Верховная Рада проголосовала за документ 18 декабря.

РБК-Украина также писало, какие виды отпусков и на каких условиях могут получить военнослужащие во время действия военного положения в Украине.

