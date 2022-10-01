Військові облігації можна буде купити через "Дію", - Мінцифри

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в понеділок, 3 жовтня, презентує механізм підтримки української економіки - військові облігації в застосунку "Дія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінцифри.
"Кожен зможе придбати їх у кілька кліків та інвестувати свої гроші для підтримки економіки, армії, звільнення окупованих територій та наближення перемоги", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив порядок подачі заявки повнолітніми українцями на придбання облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації" через застосунок "Дія".
Згідно з документом, для формування заявки на купівлю ОВДП особі необхідно буде:
За бажанням особи для виплати номінальної вартості та відсоткового доходу за облігаціями вона зможе відкрити поточний рахунок за допомогою застосунку "Дія".
Нагадаємо, Міністерство фінансів з початку війни розміщує облігації внутрішньої держаної позики (ОВДП) під назвою "Військові облігації". Ці папери є звичайними держоблігаціями.
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