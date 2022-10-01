Військові облігації можна буде купити через "Дію", - Мінцифри

"Кожен зможе придбати їх у кілька кліків та інвестувати свої гроші для підтримки економіки, армії, звільнення окупованих територій та наближення перемоги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив порядок подачі заявки повнолітніми українцями на придбання облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації" через застосунок "Дія".

Згідно з документом, для формування заявки на купівлю ОВДП особі необхідно буде:

установити мобільний застосунок "Дія" на електронному носії, та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію;

обрати у мобільному застосунку послугу "Військові облігації”;

обрати фінансову установу, в якій особа має намір придбати облігації;

відкрити поточний рахунок "єПідтримка" для виплати номінальної вартості та відсоткового доходу за облігаціями та/або перевірити номер поточного рахунка (за стандартом IBAN), інформація щодо якого передана банком та який наявний у мобільному застосунку "Дія".

За бажанням особи для виплати номінальної вартості та відсоткового доходу за облігаціями вона зможе відкрити поточний рахунок за допомогою застосунку "Дія".