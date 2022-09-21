Військові облігації можна буде купити через "Дію": як це зробити

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 16 вересня 2022 р. № 1034 .

Згідно з документом, для формування заявки на купівлю ОВДП особі необхідно буде:

установити мобільний додаток Порталу Дія на електронному носії, та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію;

обрати у мобільному додатку Порталу Дія послугу "Військові облігації”;

обрати фінансову установу, в якій особа має намір придбати облігації;

відкрити поточний рахунок "єПідтримка" для виплати номінальної вартості та відсоткового доходу за облігаціями та/або перевірити номер поточного рахунка (за стандартом IBAN), інформація щодо якого передана банком та який наявний у мобільному додатку Порталу Дія.

За бажанням особи для виплати номінальної вартості та відсоткового доходу за облігаціями вона зможе відкрити поточний рахунок за допомогою Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія.

Заявка сформується засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія, у формі, зручній для сприйняття її змісту, та містить перелік таких відомостей:

1) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

2) дату народження;

3) серію та/або номер паспорта громадянина України, дату видачі, найменування уповноваженого суб’єкта, що видав паспорт, строк дії (за наявності);

4) реєстраційний номер облікової картки платника податків;

5) адресу задекларованого (зареєстрованого) місця проживання;

6) інформацію для здійснення зв’язку з особою (номер телефону, адресу електронної пошти);

7) інформацію про облігації (строк погашення облігацій, міжнародний ідентифікаційний код цінного папера, дохідність облігацій, найменування фінансової установи, ціну однієї облігації, кількість облігацій, загальну вартість облігацій);

8) номер поточного рахунка (за стандартом IBAN) особи;

9) тип працевлаштування особи, дохід (інформацію про рангований дохід за останні шість місяців, наявну в реєстрі на момент подачі заявки), найменування роботодавця, код ЄДРПОУ роботодавця (передаються фінансовій установі під час першої купівлі облігацій).

Після успішного проходження перевірки особі надішлють на підпис документи (зокрема, генеральний договір про надання інвестиційних послуг, договір про обслуговування рахунка в цінних паперах, замовлення на купівлю облігацій) для завершення купівлі облігацій.

Після підписання документів та здійснення оплати особою придбані облігації зарахуються фінансовою установою на рахунок у цінних паперах особи з наданням виписки про стан рахунка в цінних паперах.

Виплата номінальної вартості облігацій та відсоткового доходу буде здійснюватися на поточний рахунок.