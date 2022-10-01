Военные облигации можно будет купить через "Дію", - Минцифры

"Каждый сможет приобрести их в несколько кликов и инвестировать свои деньги для поддержки экономики, армии, освобождения оккупированных территорий и приближающейся победы", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров утвердил порядок подачи заявки совершеннолетними украинцами на приобретение облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации" через приложение "Дія".

Согласно документу, для формирования заявки на покупку ОВГЗ лицу необходимо будет:

установить мобильное приложение "Дія" на электронном носителе и пройти электронную идентификацию и аутентификацию;

выбрать в мобильном приложении услугу "Военные облигации";

выбрать финансовое учреждение, в котором человек намерен приобрести облигации;

открыть текущий счет єПідтримка для выплаты номинальной стоимости и процентного дохода по облигациям и/или проверить номер текущего счета (по стандарту IBAN), информация о котором передана банком и который есть в мобильном приложении "Дія".

По желанию человека для выплаты номинальной стоимости и процентного дохода по облигациям, он сможет открыть текущий счет с помощью приложения "Дія".