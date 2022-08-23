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Иностранные инвесторы возвращаются на рынок Украины: какие гособлигации их интересуют

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Украина, Вторник 23 августа 2022 14:36
Иностранные инвесторы возвращаются на рынок Украины: какие гособлигации их интересуют Фото: иностранные инвесторы возвращаются на рынок ОВГЗ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Иностранные инвесторы потихоньку возвращаются на рынок государственных облигаций Украины после разблокирования регулятором торговли бумагами, выпущенными до войны. Их присутствие еще невелико, однако все же оживляет вторичный рынок.

Об этом пишет глава департамента корпоративного анализа группы ICU Александр Мартыненко в колонке на РБК-Украина.

При этом он отметил, что на первичном рынке интерес к военным облигациям упал до минимума за полгода войны - "вполне ожидаемо, ведь инвесторы надеются на увеличение ставок".

"Однако, судя по заявлениям Министерства финансов Украины, особых прорывов в этом направлении в ближайшие недели не будет", - сообщил Мартыненко.

По его словам, котировки украинских еврооблигаций стабилизировались и даже подорожали на несколько центов до 23-30 центов на доллар. "Согласование отсрочки платежей по суверенным еврооблигациям успокоило рынок, и инвесторы заняли выжидательную позицию", - добавил эксперт.

Напомним, НКЦБФР с 8 августа сняла почти все ограничения на проведение операций на рынках капитала и организованных товарных рынках, которые были введены 24 февраля 2022 года.

Отметим, Минфин на аукционе 16 августа разместил "военные облигации" только 71,5 млн гривен, не изменив ставки. Максимальная доходность предлагается на уровне 16% при учетной ставке НБУ в 25% и ожидаемой инфляции в 30%.

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