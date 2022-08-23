Иностранные инвесторы возвращаются на рынок Украины: какие гособлигации их интересуют

Иностранные инвесторы потихоньку возвращаются на рынок государственных облигаций Украины после разблокирования регулятором торговли бумагами, выпущенными до войны. Их присутствие еще невелико, однако все же оживляет вторичный рынок.

Об этом пишет глава департамента корпоративного анализа группы ICU Александр Мартыненко в колонке на РБК-Украина .

При этом он отметил, что на первичном рынке интерес к военным облигациям упал до минимума за полгода войны - "вполне ожидаемо, ведь инвесторы надеются на увеличение ставок".

"Однако, судя по заявлениям Министерства финансов Украины, особых прорывов в этом направлении в ближайшие недели не будет", - сообщил Мартыненко.

По его словам, котировки украинских еврооблигаций стабилизировались и даже подорожали на несколько центов до 23-30 центов на доллар. "Согласование отсрочки платежей по суверенным еврооблигациям успокоило рынок, и инвесторы заняли выжидательную позицию", - добавил эксперт.