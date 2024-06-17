Військові об'єкти у трьох областях Росії потрапили під атаку дронів ГУР, - джерело

Нагадаємо, що цієї ночі російські Telegram-канали писали про потужні вибухи у Ростовській, Липецькій та Воронезькій областях. Так, у Ростові через атаку дронів нібито було пошкоджено підстанцію, в місті зникло світло.

Також про повітряну загрозу повідомили також так звані "губернатори" Липецької та Воронезької областей. В останній близько третьої ночі за місцевим часом, зі слів місцевих мешканців пролунали вибухи.

При цьому у Липецьку, як пишуть росмедіа, під ударом опинилися тракторний завод та металургійний комбінат. Але окупанти традиційно кажуть, що "все збили".

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