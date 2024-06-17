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Військові об'єкти у трьох областях Росії потрапили під атаку дронів ГУР, - джерело

Фото: дрони ГУР атакували військові обʼєкти у трьох областях РФ (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Українські дрони в ніч на 17 червня атакували військові обʼєкти у трьох областях РФ. Мова йде про Бєлгородську, Воронезьку та Липецьку.

Про це РБК-Україна розповіло джерело в спецслужбах.

За словами співрозмовника, під час операції були використані дрони-камікадзе Головного управління розвідки Міноборони України. 

Джерело розповіло, що ціллю атаки був Новолипецький металургійний комбінат та місцевий тракторний завод. Ці підприємства країна-агресор використовує у військових цілях. Відомо, що в районі цих обʼєктів лунали вибухи, а також місцеві повідомляли про "роботу ППО".

Наразі інформація про наслідки атаки уточнюється.

 

Що відомо про нічну атаку дронів на регіони РФ

Нагадаємо, що цієї ночі російські Telegram-канали писали про потужні вибухи у Ростовській, Липецькій та Воронезькій областях. Так, у Ростові через атаку дронів нібито було пошкоджено підстанцію, в місті зникло світло.

Також про повітряну загрозу повідомили також так звані "губернатори" Липецької та Воронезької областей. В останній близько третьої ночі за місцевим часом, зі слів місцевих мешканців пролунали вибухи.

При цьому у Липецьку, як пишуть росмедіа, під ударом опинилися тракторний завод та металургійний комбінат. Але окупанти традиційно кажуть, що "все збили".

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ВоронежГУРБєлгородська областьЛипецкАтака дронів