Военные объекты в трех областях России попали под атаку дронов ГУР, - источник

Напомним, что этой ночью российские Telegram-каналы писали о мощных взрывах в Ростовской, Липецкой и Воронежской областях. Так, в Ростове из-за атаки дронов якобы была повреждена подстанция, в городе исчез свет.

Также о воздушной угрозе сообщили также так называемые "губернаторы" Липецкой и Воронежской областей. В последней около трех ночи по местному времени, по словам местных жителей, раздались взрывы.

При этом в Липецке, как пишут росмедиа, под ударом оказались тракторный завод и металлургический комбинат. Но оккупанты традиционно говорят, что "все сбили".

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