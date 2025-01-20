"Військові небезпечні": у Києві офіцерів ЗСУ не пустили на обід у хостел

За його словами, дівчина на рецепції хостелу заявила, що "військові небезпечні", тому на прохання про можливість пообідати у закладі йому та ще двом офіцерам відповіли відмовою. Також вона відмовилася надати контактні дані керівника хостелу.

"На жаль, досі є частина суспільства, яка вважає, що можна залишатися осторонь цієї війни. Частина, яка не хоче розуміти, що їм жити разом з нами і це вони будуть адаптуватися під ветеранів, а не навпаки. Тим більше ми не обирали цю війну", – наголосив військовий.

Він звернув увагу на те, що це було проявом неповаги. Водночас люди, які приймали участь у жорстких боях та мають серйозний посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), можуть задатися питанням: "чи варто було їх захищати?"

Плетенчук також пояснив, що вони зайшли на обід саме до цього закладу через те, що він там знімав номер.

У коментарях до допису користувачі обурилися таким ставленням до військових.

Коментарі під дописом Дмитра Плетенчука (скриншот)

На офіційному сайті закладу зазначається, що Hostel Vshokoladi запрошує гостей зупинитися неподалік центру міста, на Повітрофлотському проспекті. Проте цікаво, що цей проспект майже рік тому був перейменований на проспект Повітряних сил України за рішенням Київської міської ради.

Інформація із сайту Hostel Vshokoladi (скриншот)

На момент публікації новини керівництво хостелу офіційних коментарів не надало.