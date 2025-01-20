"Военные опасны": в Киеве офицеров ВСУ не пустили на обед в хостел

В Киеве военнослужащих в форме не пустили на обед в хостеле Hostel Vshokoladi. На входе им заявили, что "военные опасны".
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook военного, спикера Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) Дмитрия Плетенчука.
По его словам, девушка на рецепции хостела заявила, что "военные опасны", поэтому на просьбу о возможности пообедать в заведении ему и еще двум офицерам ответили отказом. Также она отказалась предоставить контактные данные руководителя хостела.
"К сожалению, до сих пор есть часть общества, которая считает, что можно оставаться в стороне от этой войны. Часть, которая не хочет понимать, что им жить вместе с нами и это они будут адаптироваться под ветеранов, а не наоборот. Тем более мы не выбирали эту войну", – подчеркнул военный.
Он обратил внимание на то, что это было проявлением неуважения. В то же время люди, которые принимали участие в жестких боях и имеют серьезное посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), могут задаться вопросом: "стоило ли их защищать?"
Плетенчук также пояснил, что они зашли на обед именно в это заведение из-за того, что он там снимал номер.
В комментариях к сообщению пользователи возмутились таким отношением к военным.
На официальном сайте заведения отмечается, что Hostel Vshokoladi приглашает гостей остановиться недалеко от центра города, на Воздухофлотском проспекте. Однако интересно, что этот проспект почти год назад был переименован в проспект Воздушных сил Украины по решению Киевского городского совета.
На момент публикации новости руководство хостела официальных комментариев не предоставило.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что 12 января в ресторане в Оболонском районе Киева охрана заведения отказала военнослужащему во входе. Как объяснили сотрудники, владелец ресторана запретил пускать военных. Инцидент завершился конфликтом между военным и работниками заведения и отказом в обслуживании. Полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу.
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