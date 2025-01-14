У Києві ресторан відмовив в обслуговуванні військовому: розпочато кримінальне провадження

У Києві стався конфлікт між працівником закладу та військовослужбовцем. Відмову пояснили тим, що власник забороняє пускати військових.

У неділю ввечері, 12 січня, в одному з ресторанів в Оболонському районі стався інцидент за участю військовослужбовця, який прийшов до закладу для того, щоб випити кави.

На вході охорона зупинила його і повідомила, що власник ресторану забороняє пускати військових. У ході подальшої бесіди між працівником закладу та відвідувачем виник конфлікт, який закінчився відмовою в обслуговуванні.

Відео з цього інциденту було опубліковано в соціальних мережах, що викликало широкий резонанс серед користувачів.

Як зазначили у поліції, за фактом події було розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України - грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства.

Правоохоронці з’ясовують всі обставини інциденту та встановлюють причини відмови військовому в обслуговуванні.